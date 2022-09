Vlak voor haar overlijden werd Johans tattoo van de Queen afgewerkt: “Ik kijk er nu met andere ogen naar”

Al sinds zijn kinderjaren is Johan uit Sint-Niklaas fan van het Britse koningshuis, in het bijzonder van de Queen. “Al sinds ik een jaar of elf was, begon ik me te fascineren voor de Queen”, zegt hij. “Dat was de periode waarin er vooral over Charles en Diana geschreven werd. Mijn grootouders kochten iedere week de boekskes, en daarin kon ik natuurlijk alles volgen.” Johan bleef ook als tiener en later als volwassene geboeid door de Britse monarchie. “De officiële portretten, de kleding, het ceremoniële, … Ik vind het allemaal zo ontzettend fascinerend.”

Tatoeage eindelijk af

Een fascinatie die ook vereeuwigd staat op zijn lichaam. Een vierluik over de Queen, in zwarte inkt getatoeëerd op zijn onderarm. Met enige vertraging is het finale stuk, het hoofd van koningin Elizabeth, twee weken geleden afgewerkt. Net ‘op tijd’, zeg maar. “Ik wou deze tatoeage al lang zetten, maar door Covid liep het hele plan wat vertraging op. Nu de Queen is overleden, vind ik het extra bijzonder dat mijn tattoo nog maar pas af is. Ik kijk er nu met andere ogen naar.”

Want de dood van de Queen komt ook voor Johan als een verrassing. “Ik heb met kippenvel naar het nieuws gekeken. Het is heel dubbel. Enerzijds was ze al een oudere dame en ging haar gezondheid achteruit, anderzijds leek ze ook voor mij onsterfelijk. Twee dagen geleden stond ze nog op de foto met de nieuwe premier van Groot-Brittannië.”

© red

Unieke brieven

Johan heeft, naast de vierdelige tattoo, nog iets bijzonders van de Queen in zijn bezit. “Ik heb een brief die ze schreef naar de weduwe van wijlen premier Harold Wilson.” Het unieke exemplaar kocht hij op een veiling. Net als een brief van koning Charles, toen nog de prins van Wales, en van wijlen prins Philip. “Ik moet toegeven: dat zijn telkens dure foliekes. De waarde is nu wel gestegen, maar eigenlijk ben ik toch niet van plan om de brieven ooit door te verkopen.”

Of hij het niet spijtig vindt dat hij ze nooit in levenden lijve heeft ontmoet? “Eigenlijk niet. Ergens wist ik ook wel dat zoiets quasi onmogelijk is”, zegt Johan. “Misschien is het ook beter zo, nu zal er altijd een mysterieus kantje aan zijn. Een soort mistgordijn. Dat maakt het allemaal zo fascinerend.”