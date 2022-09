Champions League-held Abakar Sylla krijgt rust bij Club Brugge, eerste basisplaats voor Dedryck Boyata?

Zaterdag naar Seraing, dinsdag naar Porto: ’t zijn drukke weken voor Club Brugge. Het is hoe dan ook aannemelijk dat zaterdag een aantal wissels worden doorgevoerd om de benen fris te houden. Zo is het al zeker dat Sylla, afgelopen woensdag nog de held tegen Leverkusen, niet meereist. Hij krijgt rust. De kans is groot dat Dedryck Boyata zijn vervanger wordt achterin: het zou meteen de eerste basisplaats zijn voor de Rode Duivel. “Dedryck pusht voor een plaats in de basis en laat zijn kwaliteit op training zien. Hij kan de ploeg iets bijbrengen”, aldus Hoefkens. Boyata moest zich tot nu tevreden stellen met twee invalbeurten tegen Charleroi en Cercle Brugge, mede door de ontbolstering van Sylla. Ook andere wissels worden verwacht, waaronder mogelijk enkele youngsters.

Roteren of niet: Hoefkens wil puntenverlies in het Stade du Pairay absoluut vermijden. “Het is een verraderlijke trip”, wist de coach te vertellen. “Daarom is het voor ons absoluut nodig om de volgende stap te zetten. Ik verwacht professionalisme.” In het verleden gebeurde het al vaak dat Club domme punten liet liggen na een pot in de Champions League. “Meteen na Leverkusen heb ik de spelers daarop gewezen. Dat ze nu even mochten genieten, maar dat de volgende wedstrijden in sneltempo zouden volgen. We willen elke match winnen, en die op Seraing is even belangrijk als die tegen Leverkusen of Porto.