Opnamestop na inspectie in rusthuis waar verdachte overlijdens gebeurden: “Deze ernstige tekorten zijn onbegrijpelijk”

De Zorginspectie die donderdagvoormiddag langskwam in woonzorgcentrum Rozenberg in Oostrozebeke, waar een onderzoek loopt naar drie verdachte overlijdens en zes vermoedelijke moordpogingen, heeft ernstige tekorten vastgesteld met betrekking tot de medicatieprocedures en de medicatieveiligheid. “Deze ernstige tekorten zijn onbegrijpelijk gezien de gebeurtenissen in 2020 en 2021”, zegt Dirk Dewolf, administrateur-generaal van het agentschap Zorg en Gezondheid. Er komen meteen beschermende maatregelen voor de bewoners.

Volgens algemeen directeur van het rusthuis Carl Vereecke was de inspectie vlot verlopen, en het gemeentebestuur van Oostrozebeke beweerde eerder vandaag dat er niets ernstigs gevonden werd. Naar aanleiding van deze berichtgeving deelt het agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid nu mee dat er wel degelijk ernstige inbreuken vastgesteld zijn.

“Deze ernstige tekorten zijn verontrustend en onbegrijpelijk”, aldus Dirk Dewolf, administrateur-generaal van het agentschap Zorg en Gezondheid. “Naar aanleiding van de gebeurtenissen in het woonzorgcentrum in 2020 en 2021 hadden we zelfs een verhoogde aandacht voor dit thema in de voorziening mogen verwachten. Daarom hebben we beslist om onmiddellijk beschermende maatregelen op te leggen aan het woonzorgcentrum om de veiligheid van de bewoners te garanderen.

Het gaat met name om “veel kleine” onzorgvuldigheden bij het gebruik van medicatie, aldus Dewolf. Zo zou de registratie bij het klaarzetten, het tijdstip van toediening, en de dosering van medicatie te vaak onzorgvuldig gebeuren.

Drie verdachte overlijdens

Er loopt sinds 2020 een onderzoek naar drie verdachte overlijdens van bewoners en vijf verdachte ziektebeelden in woonzorgcentrum De Rozenberg in Oostrozebeke. Er was telkens sprake van een abnormale hoeveelheid insuline in het bloed.

Opnamestop

“Zo moet er een externe expert worden aangesteld om de procedures rond medicatieveiligheid en wondzorg op punt te stellen. In tussentijd wordt er een opnamestop opgelegd, totdat het beleid in het woonzorgcentrum verbeterd is. Het woonzorgcentrum moet minstens wekelijks rapporteren over de acties die er in dit verband ondernomen worden”, zegt Dewolf.

Meldingsplicht

Zorg en Gezondheid benadrukt dat het agentschap noch door het parket noch door het woonzorgcentrum op de hoogte gebracht werd van de ernstige incidenten die er hebben plaatsgevonden. “Ik stel vast en betreur ten zeerste dat wij hier geen weet van hadden, ondanks dat de melding van dergelijke ernstige gebeurtenissen al sinds 2020 een wettelijke verplichting is”, gaat Dewolf verder. “We zullen deze verplichting daarom terug onder de aandacht van de voorzieningen brengen. Als de voorzieningen dergelijke gebeurtenissen niet melden op vraag van het gerecht dan is dat problematisch. Ik zal hierover in overleg treden met de gerechtelijke instanties.”

“Ten slotte wil ik ook mijn medeleven uiten aan de slachtoffers en hun familie en aan het personeel van het WZC. De beschermende maatregelen die nu worden opgelegd hebben als doel om de bewoners van het woonzorgcentrum te beschermen en veiligheid en goede zorg te verzekeren.”