Ook wantoestanden vastgesteld bij rusthuisgroep Orpea in Oostenrijk

Ook in Oostenrijk zijn er klachten gekomen over wantoestanden in een bejaardentehuis van de groep Orpea, die ook in Frankrijk al zwaar onder vuur kwam te liggen.

Het Oostenrijkse parlementslid Bernhard Achitz maakte op de openbare radio bekend dat er in een rusthuis in Salzburg bejaarden het slachtoffer waren van ondervoeding en uitdroging, zo werd vastgesteld tijdens een bezoek in april. Ook wondverzorging liet te wensen over, waardoor er bij het wisselen van verbanden een rottende geur vrijkwam. Aan de basis ligt een schrijnend personeelstekort in het betreffende rusthuis. Eén dame lag met zware pijnen de hele dag aan haar bed gekluisterd. De inspecteurs lieten de vrouw meteen overbrengen naar het ziekenhuis, maar daar overleed ze korte tijd nadien.

Orpea is een grote rusthuisgroep, actief in 23 landen waaronder ook België. In een persbericht verontschuldigt het bedrijf zich bij de betrokken families en belooft het maatregelen te nemen om de wantoestanden op te lossen. In Frankrijk loopt na een vernietigend boek over wantoestanden een gerechtelijk onderzoek tegen Orpea.