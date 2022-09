Vlaams Belang krijgt zware kritiek over beeld met voorzitter jeugdraad Amir Bachrouri: “Misselijkmakend en niet mijn samenleving”

LEES OOK. Voorzitter Vlaamse jeugdraad na vondst van 20 kilo cocaïne in ouderlijk huis: “Buiten ons medeweten in woning verstopt”

Bachrouri werd verhoord omdat er in de woning van zijn moder bijna twintig kilogram cocaïne en een voorraad cannabis werd aangetroffen. “Buiten ons medeweten werd deze hoeveelheid in haar woning verstopt door een derde die toegang had tot haar woonst”, zegt Bachrouri in een mededeling.

Het Vlaams belang greep dit aan om via de sociale mediakanalen een beeld te maken met een foto Bachrouri. Hij werd gemonteerd voor cocaïnezakken en boven hem de tekst “drugsmaffia keihard aanpakken”. Het Vlaams Belang krijgt hier nu heel veel kritiek op. Eén van hen is Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert.

“Als we de wereld aan Vlaams Belang overlaten, word je publiek aan de schandpaal genageld voor je ook maar enige verdediging hebt kunnen geven”, zegt Lachaert op Twitter. “Dat is misselijkmakend en niet mijn samenleving. Wat het verhaal ook is, iedereen verdient een eerlijke kans op verdediging.”

Van Grieken blijft achter het beeld staan dat hij de wereld heeft ingestuurd. Hij ontkent dat de tekst en de foto’s insinueren dat Bachrouri schuldig is. “Persoonlijk beschuldig ik hem van niets”, zegt de voorzitter. “Er staat niets fout in dat beeld. De drugs is nu eenmaal wel gevonden in zijn woning.”

Het Vlaams Belang vraagt wel dat Bachrouri tijdelijk zal worden geschorst als voorzitter van de jeugdraad tot er duidelijkheid is in dit drugsonderzoek.