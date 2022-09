Kerncentrale van Zaporizja in gevaar door volledige stroomuitval: “Dit is totaal onvaardbaar”

Het Internationaal Atoomenergieagentschap IAEA heeft vrijdag melding gemaakt van een totale stroomonderbreking in de Oekraïense stad Enerhodar, waar de kerncentrale van Zaporizja ligt. Een toestand die “de veiligheid van de operaties op het spel zet”, klinkt het.

“Dit is totaal onaanvaardbaar. Dit kan niet blijven duren”, zei de algemeen directeur van het agentschap, Rafael Grossi, in een mededeling. Hij riep op om “de bombardementen in de zone onmiddellijk stop te zetten”.

“De infrastructuur die de stad van elektriciteit voorziet, is vernield door aanvallen op de thermische centrale, wat een totale onderbreking van de water- en elektriciteitsvoorziening heeft veroorzaakt”, legde Grossi uit nadat hij op de hoogte was gebracht door de twee IAEA-deskundigen ter plaatse. Hij zei dat de bombardementen aanhielden en heviger werden en dat de Oekraïense uitbater van de kerncentrale, Energoatom, “overweegt de enige nog werkende reactor stil te leggen”, die de nodige stroom produceert voor de koeling van de nucleaire brandstof.

Indien nodig zullen de systemen van de centrale op noodgeneratoren moeten steunen die op diesel werken, waarschuwde het agentschap met basis in Wenen. Grossi herhaalde zijn oproep om een veiligheidszone rond de kerncentrale in te stellen.

De Russische troepen namen in maart de controle over de centrale, die zes reactoren telt en 20 procent van de Oekraïense elektriciteit produceerde voor de Russische invasie.

De topman van Energoatom, Petro Kotine, stelde vrijdag gewelddaden van de Russische troepen op het personeel van de kerncentrale aan de kaak. Hij sprak van foltering, moord en ontvoering. “Met de bezetting is er geleidelijk een regime gekomen van intimidatie van het personeel door de politie. De toestand is erg moeilijk vandaag, met folteringen, afranselingen, ontvoeringen”, zei Kotine.