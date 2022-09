Als stations straks helemaal rookvrij zijn, “verbied dan ook de verkoop van sigaretten in stations”

Als volgend jaar ook roken op treinperrons wordt verboden, moet de NMBS consequent zijn en “ook de verkoop van tabak en sigaretten in haar stations verbieden”. Dat zegt de linkse partij PVDA.

Vandaag mag je al niet meer roken in de stationsgebouwen en op de treinen. Volgend jaar zullen mensen die op het perron op hun trein wachten – tevens wanneer dat perron zich in openlucht bevindt – ook daar geen sigaretje meer mogen opsteken, zo werd in april beslist.

“Echter gaat de NMBS wel gewoon verder met het faciliteren van de verkoop van tabaksproducten, in tegenstelling tot de Nederlandse Spoorwegen”, aldus Kamerlid Maria Vindevoghel (PVDA). De Nederlandse Spoorwegen verhuren sinds enkele jaren geen winkelruimte meer aan bedrijven die in hun stations tabaksproducten willen verkopen.

Volgens cijfers van mobiliteitsminister Georges Gilkinet (Ecolo) zijn vandaag in bijna 40 Belgische treinstations tabak en sigaretten te koop. Een verkoopsverbod ziet hij niet zitten, gelet op het feit dat tabak verkopen in ons land vandaag een toegelaten economische activiteit is. (wer)