UEFA opent disciplinair onderzoek naar Nice en Keulen na supportersrellen in Conference League

De UEFA opent een disciplinair onderzoek naar het supportersgeweld dat plaatsvond voor de aanvang van de Conference League-wedstrijd tussen OGC Nice en FC Keulen, op donderdagavond. Tijdens de rellen in de tribunes van het Allianz Riviera-stadion vielen 32 gewonden, onder wie twee politieagenten en een steward. Een supporter is momenteel in levensgevaar na een zware val.

De UEFA neemt vooral thuisploeg Nice in het vizier. De Zuid-Franse club zou zich volgens de overkoepelende voetbalbond schuldig hebben gemaakt aan het schenden van de regels die de orde en de veiligheid in de Europese competities moeten garanderen. Die regelgeving beperkt onder meer het lanceren van projectielen, het afsteken van rookbommen en allerhande verstoringen door toedoen van supporters.

Nice moet ook verantwoording afleggen voor tekortkomingen “bij de identificatie van de verantwoordelijke personen, het aantal veiligheidspersoneel en het controleren en fouilleren van supporters”.

Keulen wordt vervolgd voor onder meer “het gooien van voorwerpen en het aansteken van rookbommen”.

Een honderdtal gemaskerde aanhangers van Keulen probeerden voor de wedstrijd via de presidentiële tribune de supporters van Nice te bereiken. Verschillende mensen raakten gewond, voordat veiligheidsdiensten konden ingrijpen. Naar schatting reisden er zo’n 10.000 supporters van Keulen donderdagavond naar Nice af om hun club aan te moedigen. Overdag waren er in de stad al klachten rond overlast door alcoholgebruik en vandalisme.

Het supportersgeweld doet de discussie in Frankrijk over de veiligheid in voetbalstadions opnieuw oplaaien. Eerder dit jaar werd onder andere het aanvangsuur van de Champions League-finale tussen Real Madrid en Liverpool in Parijs uitgesteld nadat supporters voor problemen zorgden aan de toegangspoorten.