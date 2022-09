Onze man keek in een Londense pub met muisstille Britten naar de speech van koning Charles: “Misschien is ‘ie zo slecht nog niet”

“Dé speech? Of het een event wordt?”, de vraag was dom. Ze stellen, was ze beantwoorden. Aan een conciërge van een goed hotel, een politieagent op de hoek van een straat vol pubs of de kastelein. Het maakt niet uit: het antwoord was gelijk. “Het is meer dan 70 jaar geleden dat we dit meegemaakt hebben. Natuurlijk is het een évent. Iedereen gaat kijken. Zoek een pub met televisies en ga zien”, klonk het - geparafraseerd - unisono.

De Britse hoofdstad is veel van die etablissementen rijk. Dompig, lichtjes zuur van geur en in de hoek vrijwel automatisch een grote televisie. Elke ander dag van de week: sport - van darts tot Champions League. Maar vrijdag? Afterwork of niet: BBC.

© adm

Ook in Adam & Eve, een pub achter de hoek van Buckingham Palace. Het geroezemoes, de occasionele ‘oi mate’ en grote vazen plat bier zijn zo cliché als de pest. En aanvankelijk is het cynisme jegens Koning Charles III dat ook. “We zijn hier maar toevallig”, zegt Rob, een veertiger uit Doncaster - een Noord-Engels stadje. Het is niet duidelijk of hij echt twijfelt over de relevantie van de koninklijke familie anno 2022 of zich gewoon indekt. Hij heeft zijn twijfels en wil even afwachten, sist zijn verloofde tussen haar tanden, maar hij is niet alleen. De barvrouw treedt hem bij, én feller. Ze noemt the firm een kostenpost in de Britse begroting die geschrapt moet worden om de economie te stutten. Ze krijgt weinig tegenspraak aan de toog.

Maar als de klok zes slaat en de BBC overgaat op de eerste toespraak van Koning Charles III daalt de stilte over de pub neder. Mensen luisteren, sommigen draaien al filmend om hun as. Kwestie het historische moment vast te leggen terwijl King Charles III de natie toespreekt, zijn ‘mamaa’ en haar duty bewierookt om dan te beloven hetzelfde te doen. De republikeinse barvrouw rolt aanvankelijk met haar ogen, maar stopt al snel met pinten tappen en luistert. “Mogen heler vluchten engelen u begeleiden naar uw rust”, sluit Charles nog af. Lang leve de koning, balkt een zatlap. De hele pub volgt hem.