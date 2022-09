Bouchez wil Europese miljarden uit relanceplan herbekijken: “Enkel nog focussen op energie”

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez wil de miljarden uit het Europees relanceplan herbekijken en een nieuwe bestemming geven. Volgens hem is er nu geen geld voor andere zaken dan de energiecrisis. “De budgetten die nog niet zijn aangesneden, moeten we on hold zetten. Al het geld dat beschikbaar is moet gaan naar isolatie en de versterking van het elektriciteitsnetwerk.”

België krijgt 4,5 miljard euro uit het Europees relanceplan dat de lidstaten moest laten investeren na de coronacrisis. Maar volgens Georges-Louis Bouchez moeten alle projecten die geld zouden krijgen, opnieuw bekeken worden. “We moeten het relanceplan terug op nul zetten en enkel nog focussen op energie”, zegt hij in een interview met Het Nieuwsblad. “J’adore le sport, maar dit is niet het moment om te investeren in een nieuwe sporthal. Ook niet in de aanleg van volkstuintjes of een nieuwe fietssnelweg tussen Waals-Brabant en Brussel.”

Alle budgetten die nog niet zijn aangesneden, moeten volgens de MR-voorzitter geïnvesteerd worden in de isolatie van huizen, overheidsgebouwen en de versterking van het elektriciteitsnetwerk” Volgens hem heeft hij het idee al afgetoetst binnen de Europese Commissie en heeft men er daar wel oren naar.

Over hoeveel van de 4,5 miljard euro daardoor extra naar energie-ingrepen zou kunnen gaan, heeft Bouchez nog geen berekeningen. “Dat is nu aan de administratie om het te bekijken.”