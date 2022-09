CHALLENGER PRO LEAGUE. Lierse Kempenzonen wint van veerkrachtig Dender, Lommel zet Beerschot opzij

Dender hield Lierse in de eerste helft goed in bedwang, maar moest zich iets na het halfuur voor de eerste keer gewonnen geven. Verdediger Joedrick Pulpe (36.) tikte de aflegger van zijn aanvoerder Thibaut Van Acker simpel in het Denderse doel. De thuisploeg profiteerde niet veel later van een defensieve blunder bij de bezoekers. Kobe Cools (41.) kopte een hoekschop richting de paal, waar Lucas Walbrecq vergat de bal weg te trappen. Vlak voor rust tekende Van Acker (45.+1) voor zijn tweede van de avond, zijn derde doelpunt in twee wedstrijden. Dender toonde zich veerkrachtig en hing de bordjes via een prachtig doelpunt van Tiago Cukur (52.) opnieuw gelijk. De 19-jarige Nederlander buffelde de bal vanop afstand in de winkelhaak. Tegen het einde van de wedstrijd moest Dender zich alsnog gewonnen geven. Via het hoofd van Lierse-aanvaller Serge Tabekou (79.) verdween de bal voor een derde keer in het doel van de thuisploeg. Eindstand 2-3.

Door de overwinning gaat Lierse aan kop van het klassement. Het telt nu 12 punten uit vijf wedstrijden. Dender blijft steken op 1 punt en bengelt helemaal aan de andere kant van de tabel.

Beerschot gaat onderuit op het Kiel

Na twee thuiswedstrijden achter gesloten deuren, verwelkomde Beerschot tegen Lommel voor het eerst zijn supporters in het Olympisch Stadion. De thuisploeg legde echter weinig opbeurend voetbal op de mat. Na een drieste tackle van middenvelder Dante Rigo moest het al in de helft van de eerste periode met z’n tienen voort. Vlak voor rust zette de Braziliaanse spits Cauê (43.) Lommel met het hoofd op voorsprong. Alonso Martínez (82.) schoof in het slot de 0-2 eindstand voorbij Beerschot-doelman Bill Lathouwers na een pijlsnelle aanval.

Door de zege schaart Lommel zich achter leider Lierse in de stand. Met 9 punten staat het alleen op de tweede plek. Beerschot is derde met 7 punten.