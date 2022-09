Is Carl Hoefkens een goeie vulkanoloog of seismoloog? Voelt hij de trillingen al? Club Brugge treft dinsdag Porto in de Champions League en dan moet het de borrelende vulkaan Sergio Conceiçao (47) in toom houden. De woelwater werd een topcoach en wij ontrafelden zijn methodes. Van handschriften bestuderen tot zijn spelers urenlang laten wachten in de kleedkamer.