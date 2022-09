Aardbeving met kracht van 6,2 op schaal van Richter treft Papoea in Indonesië

Een aardbeving met een kracht van 6,2 op de schaal van Richter heeft zaterdagochtend Papoea, een provincie in Indonesië, getroffen. Enkele minuten later volgde een aardbeving met een kracht van 5,9. Daarna kwam nog een aardbeving met de kracht van 6,2. Een vierde aardbeving volgde bijna anderhalf uur later. Dat meldt het Amerikaanse seismologische instituut USGS op zijn website.