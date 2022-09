Dochter van Russische president Poetin vloog ongemerkt naar België

Uit gelekte gegevens blijkt dat Katerina Tichonova, de dochter van de Russische president Vladimir Poetin, in 2018 ongemerkt naar ons land kon reizen. Dat schrijft De Tijd zaterdag op basis onderzoek van het Duitse collectief Paper Trail Media, het tijdschrift Der Spiegel, en de onafhankelijke Russische website IStories. De Belgische veiligheidsdiensten lijken niet te hebben gecontroleerd wat ze in ons land deed, stelt de krant.

Op vrijdag 30 november 2018 vloog een Boeing 737 van Aeroflot, de grootste luchtvaartmaatschappij van Rusland, van de Russische luchthaven Sjeremetjevo naar Brussels Airport met Katerina Tichonova aan boord. De volgende nacht keerde ze al terug naar Moskou. Mogelijk reisde Tichonova met een paspoort met haar echte naam en geboortedatum, waarvan De Tijd een gelekte foto kreeg. De jongste dochter van president Poetin uit zijn huwelijk met Ljoedmila Sjkrebneva nam de familienaam van haar grootmoeder van moederskant aan. Ze werd in 1986 geboren in het Duitse Dresden, waar haar vader toen werkte als inlichtingenofficier voor de KGB.

Zowel het Crisiscentrum, de Staatsveiligheid, de federale politie, als Brussels Airport wil niets kwijt over het geval, schrijft De Tijd. De krant stelt een aantal vragen. Was een van onze veiligheidsdiensten op de hoogte was van Tichonova’s bezoek? Bracht ze nog bezoeken aan ons land? En krijgen gesanctioneerde Russen nog altijd een vrijgeleide als ze ons land bezoeken?

Tichonova belandde in april op de Europese, Ame­rikaanse en Britse financiële sanctie­lijsten: haar rekeningen en andere vermogens moeten worden bevroren. Ze staat aan het hoofd van een met overheidsgeld gefinancierd instituut voor artificiële intelligentie van de Staatsuniversiteit van Moskou. Ze leidt ook het kenniscentrum Innopraktika, dat gefinancierd wordt door belangrijke Russische bedrijven onder leiding van oligarchen die dicht bij president Poetin staan. In juli kwam ze nog mee aan het hoofd van de ondernemerslobby Russische Unie van Industriëlen en Ondernemers om de westerse economische sancties te helpen counteren, schetst De Tijd.