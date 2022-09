Vijf mensen omgekomen na botsing tussen boot en walvis in Nieuw-Zeeland

Volgens burgemeester Mackle bevonden elf mensen zich op het schip. Zes mensen werden gered. Mackle zei dat de boot in aanvaring zou gekomen zijn met een walvis. De walvissen verbleven in het gebied en waren daar al eerder gezien, aldus Mackle. De politie wil die informatie nog niet bevestigen voor de getuigen zijn ondervraagd. Wel zeker is dat de boot ergens tegenaan is gebotst.

De hulpdiensten spreken van een ongekende tragedie. De groep opvarenden was op excursie om vogels te kijken.