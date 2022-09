Exclusief beeld toont hoe Kylian Mbappé ploegmaat Achraf Hakimi de wind van voren geeft: “Niet voldoende om sorry te zeggen”

Er is op sociale media een korte video opgedoken waarin te zien hoe Kylian Mbappé in de spelerstunnel verhaal gaat halen bij zijn PSG-teamgenoot Hakimi. “Geef gewoon een goede pass”, klinkt het onder meer.

De video komt van Amazon Prime en zou dateren van vorig seizoen. Daarin is te zien hoe Hakimi zijn verontschuldigingen aanbiedt aan Mbappé, nadat die was komen klagen na een slechte pass. “Ik zweer het je, herbekijk het.” Waarop Hakimi verbouwereerd antwoordt: “Het is nu zo, maar het spijt me.”

Alleen volstonden de excuses blijkbaar niet voor Mbappé, ondanks een handshake tussen de twee. “Het is niet voldoende om sorry te zeggen, geef gewoon een goede pass”, klinkt het scherp bij de Franse wereldster.

© SportBible

Over Mbappé en de relatie met zijn ploegmakkers is in het verleden al vaak geschreven. Er is onder meer het strafschopdebacle met Neymar tegen Lille. Afgelopen week in de Champions League-partij thuis tegen Juventus kreeg de vedette van PSG op zijn beurt de wind van voren toen hij zelf zijn kans ging en de bal niet aflegde voor Neymar.