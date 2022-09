Zwaar ongeval tussen bestelwagenchauffeur onder invloed en auto: 24-jarige man na half uur bevrijd

In de Steenstraat in Houthulst kwam het vrijdagavond tot een zware botsing tussen een personenwagen en de chauffeur van een bestelwagen. De brandweer had een half uur nodig om een 24-jarige man uit zijn verhakkelde Volvo te bevrijden. Hij raakte gelukkig eerder lichtgewond. De bestuurder van de bestelwagen legde een positieve ademtest af.

Het ongeval gebeurde vrijdagavond even voor 21 in de Steenstraat in Houthulst ter hoogte van de zijgelegen Schrevelstraat, waar de serres staan. Een bestuurder van een Volvo V50 en een 62-jarige chauffeur van een bestelwagen kwamen er met elkaar in botsing. Het ging om een zware grotendeels frontale klap. Het motorblok van de bestelwagen werd uit elkaar gereten terwijl de Volvo zware schade vooraan opliep waarbij ook de voorruit en een deel van het dak geraakt werden. De 24-jarige bestuurder van de Volvo zat gekneld in het wrak en moest door de brandweer bevrijd worden. Daarvoor werden de deuren van de auto opengeknipt. Na een half uur werd de man uit zijn hachelijke positie gehaald.

(lees verder onder de foto)

De Volvo werd na de klap weg geslingerd. — © jhm

Bestelwagenchauffeur onder invloed

“Volgens de verklaringen van de 62-jarige man uit Houthulst reed hij op de Steenstraat en wou hij de Schrevelstraat inrijden”, zegt commissaris Wim Merlevede van zone Polder. “Hij werd naar eigen zeggen verrast door de Volvobestuurder die snel uit de andere richting kwam gereden. Er volgde een klap waarbij de Volvo weg gekatapulteerd werd. Die man werd bevrijd uit zijn wagen en met lichte verwondingen naar het ziekenhuis van Ieper gebracht. De chauffeur van de bestelwagen bleef ongedeerd maar legde wel een positieve ademtest af.” De man zat boven de limiet waarop zijn rijbewijs ingetrokken werd. Beide voertuigen werden getakeld. De weg was anderhalf uur versperd door het ongeval.

De bestuurder van de Volvo werd uit de wagen bevrijd. — © FVL

Jelle Houwen