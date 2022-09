Burgemeester Bart Tommelein mengt zich in dossier zondagavondvoetbal, Lorin Parys kondigt debat aan

Op de speeldagen 12, 14 en 16 - tussen 16 oktober en 6 november - speelt KV Oostende een zondagavondmatch thuis met aftrap om 21 uur. Niet alleen KV Oostende en zijn supporters zijn hierover misnoegd. Ook Bart Tommelein, burgemeester van Oostende, kaart deze heel onevenwichtige kalender aan bij de Pro League en Eleven Sports. Lorin Parys, CEO van de Pro League, noemt geen enkel onderwerp taboe in de discussie over zondagavondvoetbal.

In zijn brief benadrukt burgemeester Bart Tommelein dat laat zondagavondvoetbal nefast is voor alle betrokkenen van een voetbalsclub, van schoolgaande jeugd en wie op maandag moet werken tot stadsdiensten. Tommelein benadrukt dat de wil om de wedstrijden van een speeldag zoveel mogelijk te spreiden, toch niet mag ten koste gaan van de unieke belevenis om een voetbalwedstrijd in het stadion bij te wonen. “Want zonder stadionbeleving is ook het TV-product minder aantrekkelijk, dat weten we uit de covidtijden met matchen zonder supporters.”

De burgemeester van Oostende dringt aan om enerzijds die drie opeenvolgende zondagavondwedstrijden te herzien, en om anderzijds het debat te openen over het zondagavondvoetbal om 21 uur in zijn geheel. “Dit in het belang van alle clubs en het Belgische voetbal, en ook van de steden en gemeenten en de lokale economie.”

Lorin Parys, CEO van de Pro League, deelt de terechte bezorgdheden van burgemeester Tommelein. “Wij werken samen met onze clubs aan de verdere groei van onze familiesport. Dat zoveel mogelijk mensen live een wedstrijd beleven, in het bijzonder families, vormt daar een hoeksteen van.”

Maar Parys komt niet tegemoet aan de concrete vraag van Tommelein naar KVO’s eerstkomende overvloed aan late zondagavondmatchen. “De vastgelegde kalender van dit seizoen herzien hoort niet meer tot de mogelijkheden.” Wel zal hij op vraag van de supporters volgende week de rechtenhouder, de kalendermanager en de supporters voor een overleg ontvangen. “We willen luisteren naar de bezorgdheden en kijken hoe we samen een evenwichtige en gezinsvriendelijke kalender voor alle ploegen en stakeholders kunnen realiseren. Geen enkel onderwerp is wat ons betreft taboe.”