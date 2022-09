Thiago Motta is opvolger van Sinisa Mihajlovic bij Bologna

De voormalige Italiaanse international Thiago Motta (40) wordt de nieuwe coach van FC Bologna. Hij is de opvolger van Sinisa Mihajlovic. Dat heeft Claudio Fenucci, directeur van de Serie A-club, zaterdag bekendgemaakt op een persconferentie. Enkel de laatste details over het contract van de in Brazilië geboren Motta moeten nog uitgeklaard worden.

De voormalige middenvelder, die in zijn spelerscarrière voor onder andere FC Barcelona, Inter Milaan en Paris Saint-Germain aantrad, was tot juni coach van Spezia. Eerder trainde hij ook Genoa.

Na drie gelijke spelen en twee nederlagen op de eerste vijf speeldagen staat Bologna pas op de 16e plaats in de Serie A. De clubleiding besliste daarom Sinisa Mihajlovic te ontslaan. Mihajlovic was sinds januari 2019 actief als trainer bij de Italiaanse club, waar hij Filippo Inzaghi opvolgde. De Servische trainer werd in 2019 getroffen door leukemie. Hij herstelde na een beenmergtransplantatie en chemokuur maar kreeg in maart dit jaar te maken met een terugval.

Motta wordt een van de komende dagen voorgesteld. Zondag zit beloftecoach Luca Vigiani op de bank tijdens de thuismatch tegen Fiorentina.