Massa volk juicht kersverse koning Charles III toe aan Buckingham Palace

Ook zaterdagochtend is het drummen aan Buckingham Palace, meldt onze reporter ter plaatse. Het Victoria Memorial standbeeld en het plein voor het paleis zijn afgezet, waardoor er beduidend meer mensen op minder ruimte gepropt worden. Hier en daar klonk er gemor bij de Britten omdat er geen nette wachtrij werd gevormd, later op de middag werd de massa vrijwel een stilstaand blok. Een persoon werd door de drukte onwel.

Tijdens de speech van koning Charles III werd de menigte ook tot stilte gemaand om toch nog enkele woorden op te kunnen vangen, voor enkelen was het een verloren zaak. Zij probeerden vervolgens de toespraak te volgen via de app van BBC, maar ook daar stonden ze voor een muur: het netwerk was overbelast.

Opvallend: veel toeschouwers dragen nog bloemen en lijken te rouwen, maar stilaan maakt de serene massa plaats voor uitgelaten mensen en ‘gekke hoedjes’. De rouw slaat stilaan in vreugde om het aantreden van de nieuwe koning. Gisteren waren gekke hoedjes nog ondenkbaar.

Het leggen van bloemen als eerbetoon aan koningin Elizabeth II lijkt verplaatst van de poort van Buckingham Palace naar het naburige Green Park. Spontaan zijn daar inmiddels eilandjes van ruikers ontstaan. Jong en oud leggen er bloemen en kaartjes neer. De sfeer is ingetogen, maar hier en daar zie je glimlachende gezichten. “Vandaag is het rouwen omgeslagen in dankbaarheid voor wat zij allemaal betekend heeft”, zegt Bob van de groendienst van het park. Hij verwijdert alle plastic van de ruikers, en zet de kaartjes die Britse burgers en sympathisanten schreven mooi rechtop. “Het is zaterdag en we hebben een nieuwe koning. De zaken gaan door, en dit is onze manier om de dood van een monument een plaats te geven.”

(Arthur de Meyer)