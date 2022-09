Staat New York roept noodtoestand uit door uitbraak van polio

In de Amerikaanse staat New York heeft gouverneur Kathy Hochul vrijdag de noodtoestand uitgeroepen om een uitbraak van polio tegen te gaan. Ze hoopt dat er zo meer middelen vrijkomen om meer mensen te vaccineren.

In juli werd in stalen van rioolwater in Rockland County, ook in de staat New York, polio aangetroffen. Dat gebeurde midden augustus ook in de stad New York. Intussen is er ook polio gevonden in het rioolwater in Orange en Sullivan.

Volgens de gezondheidsdiensten in de staat New York zijn er te weinig mensen gevaccineerd tegen de ziekte. Door de noodtoestand uit te roepen, hoopt de gouverneur dat er meer mensen zich laten vaccineren en is het ook mogelijk dat hulpverleners, apothekers en verloskundigen het vaccin kunnen toedienen.

Het virus is mogelijk ook wereldwijd aan een opmars bezig. In de regio rond Jeruzalem werden al gevallen gesignaleerd en ook in het rioolwater van Londen werd het virus aangetroffen.

Polio veroorzaakt verlamming, en er bestaat geen medicijn. De ziekte kan enkel worden vermeden via vaccinatie. In België is die verplicht, in veel andere delen van de wereld niet.