Carlo Ancelotti rekent tegen Mallorca op Eden Hazard: “Zondag zet ik hem in”

Goed nieuws voor Eden Hazard, want Real Madrid-coach Carlo Ancelotti heeft zaterdag op de persconferentie bekendgemaakt dat hij de Rode Duivel een basisplaats zal gunnen.

De voornaamste reden daarvoor is natuurlijk de afwezigheid van Karim Benzema. De Fransman viel in de Champions League uit tegen Celtic. “Een echte vervanger voor Benzema bestaat er niet, dus we moeten ons behelpen met spelers die andere kwaliteiten hebben”, vertelde de Italiaanse trainer tijdens de persconferentie voor de competitiematch zondag thuis tegen Mallorca.

In Glasgow was Eden Hazard de vervanger voor de Fransman en de Rode Duivel was meteen goed voor een goal en een assist. “Ik verwacht van Hazard niet meteen dat hij net als Benzema voor doelpunten gaat zorgen. Dat zou ook niet fair zijn omdat hij lange tijd niet gespeeld heeft. Ik zal hem zondag vanaf het begin inzetten en ik hoop gewoon dat hij opnieuw goed speelt en zijn geweldige prestatie van dinsdag kan herhalen.”