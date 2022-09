Lieve Truyman nieuwe ondervoorzitter van N-VA

De partijraad, het “parlement” van N-VA, heeft haar reputatie van tegendraads orgaan alle eer aan gedaan. Voor de verkiezing van de nieuwe ondervoorzitter waren alle ogen op Vlaams Parlementslid Maaike De Vreese (38) gericht. Maar het is uitdager Lieve Truyman (41), die geen enkele nationale ervaring heeft, die het heeft gehaald. Ze kreeg 54 procent van de stemmen.

Truyman is N-VA-schepen in Temse. In haar voordeelde speelde dat zijzelf al sinds 2014 lid is van die 200-koppige partijraad. Ze was intern ook bekend als voorzitter van het comité van toezicht. Bovendien was De Vreese zaterdagnamiddag zelf niet aanwezig bij de verkiezing wegens een opleiding in de Verenigde Staten, wat bij sommigen de wenkbrauwen deed fronsen.

Met deze verkiezing volgt Truyman Kamerlid Valerie Van Peel op, die voor de zomer haar afscheid van de politiek heeft aangekondigd. De komende jaren zal ze een tandem vormen met Steven Vandeput. Die volgde eerder dit jaar Lorin Parys op als andere ondervoorzitter.

Dat Maaike De Vreese het niet heeft gehaald, is vooral slecht nieuws voor kopstuk Theo Francken. De Vreese geldt als zijn vertrouweling, ook voor deze verkiezing heeft hij haar gesteund. Eerder moest Francken zelf de duimen leggen als kandidaat-ondervoorzitter, en nu dus ook zijn vertrouweling.

De Vreese reageert ontgoocheld op de stemming van de partijraad. Al wenst ze Lieve Truyman wel “veel succes”. “Je hebt een belangrijke taak te vervullen richting 2024”, schrijft ze op Twitter. “En natuurlijk ben ik teleurgesteld. Ik had dit oprecht met enorm veel goesting en energie graag gedaan.”