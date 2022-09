Zo zal de begrafenis van koningin Elizabeth II verlopen

Nu een nieuw tijdperk aanbreekt in Groot-Brittannië, zijn de voorbereidingen voor het afscheid van koningin Elizabeth II volop aan de gang. De uitvaart vindt plaats op maandag 19 september, dat heeft Buckingham Palace pas bevestigd. Alle Britten krijgen die dag vrij. Dit is wat we nu weten over de uitvaart die zal bijgewoond worden door staats- en regeringsleiders van over de hele wereld.

Er een periode van koninklijke rouw afgekondigd tot 7 dagen na de begrafenis van de koningin. En de dag van de uitvaart, maandag 19 september dat is nu officieel, wordt een extra vrije dag, zo heeft koning Charles III goedgekeurd.

Koningin groeten

Vier dagen eerder zal Elizabeth II opgebaard worden in het kasteel van Westminster. Daar kan het grote publiek haar dan, 23 uur op 24 uur, een laatste groet brengen.

Het laatste lid van de koninklijke familie dat er opgebaard lag, was de koningin-moeder in 2002, toen meer dan 200.000 mensen in de rij stonden. Verwacht wordt dat het er nu veel meer zullen zijn. Om iedereen de kans te geven om even bij de kist te kunnen staan, zal het allemaal strikt geregisseerd worden.

Als monarch krijgt koningin Elizabeth automatisch een door de overheid betaalde staatsbegrafenis in Westminster Abbey. De abdij is de historische kerk waar de Britse koningen en koninginnen worden gekroond en waar koningin Elizabeth ook is gehuwd.

Big Ben

Om negen uur ‘s ochtends, de dag van de begrafenis, zullen de klokken van Big Ben zachter luiden dan anders. Rond de klepel wordt een soort van lederen kussen gehangen.

De kist van de koningin wordt dan van Westminster Hall naar Westminster Abbey gebracht op de State Gun Carriage van de Royal Navy. De affuit werd voor het laatst gebruikt in 1979 voor de begrafenis van de oom van prins Philip, Lord Mountbatten.

Langs het parcours zal een massa volk staan, zo wordt verwacht. In de stad komen ook grote schermen zodat niemand iets hoeft te missen.

Twee minuten stilte

Om 11 uur, op het moment dat de kist met het lichaam van Elizabeth wordt binnengedragen in Westminster Abbey, valt het publieke leven in het hele land twee minuten stil.

De dienst zal waarschijnlijk worden geleid door de decaan van Westminster David Hoyle, terwijl de aartsbisschop van Canterbury Justin Welby de preek zal houden. Wie allemaal het woord zal nemen, is nog niet bekend.

De kist komt op een verhoogd platform, een katafalk, en wordt bewaakt door militairen die het Koninklijk Huis dienen. Ze wordt gedrapeerd met The Royal Standaard en met de kroonjuwelen waaronder de Imperial State Crown, met de grootste diamant ter wereld.

De kroonjuwelen krijgen een plaats op de kist — © rr

Een gastenlijst is er nog niet, maar staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders van over de hele wereld zullen naar Londen afzakken om de uitvaart bij te wonen. Onder de verwachte gasten zijn onder meer de Franse president Emmanuel Macron, de Amerikaanse president Joe Biden en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, evenals leiders van het Gemenebest en voormalige Britse koloniën. Ook ons koningspaar zal er zijn.

De plechtigheid zal rechtstreeks te zien zien op tv.

In de namiddag volgt dan de eigenlijke begrafenisdienst in St. George’s Chapel in Windsor Castle, waarna het lichaam van de koningin zal worden bijgezet in de King George VI Memorial Chapel. Daar komt ze samen te staan met de kist van haar vorige jaar overleden echtgenoot Philip.