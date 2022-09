Met dank aan de oudjes: RSCA Futures en Club NXT houden elkaar in evenwicht

De jonkies van Anderlecht hadden dit seizoen nog niet verloren in 1B, maar begonnen tegen Club NXT dramatisch. Na nog geen drie minuten klommen de bezoekers op voorsprong. Arne Engels zette voor vanop rechts en Lennart Mertens – met zijn dertig lentes de meest ervaren blauw-zwarte pion – duwde in één tijd binnen.

Daarna was het al Anderlecht wat de klok sloeg – liefst drie keer raakten de RSCA Futures het kader voor rust – maar scoren lukte lange tijd niet. Club NXT moest het van zijn snedige counters hebben en slaagde er ook bijna in om zijn voorsprong te verdubbelen. Mertens stuurde Vermant op links de zestien in. Die laatste omspeelde doelman Verbruggen en werd l op de voet geraakt door de doelman van de Futures. Scheidsrechter Bourdeaud’hui zag er geen graten in, een VAR is er in 1B niet.

© BELGA

In de allerlaatste minuut van de eerste helft maakte Anderlecht alsnog gelijk. En ook bij paars-wit was het de ouderdomsdeken die scoorde. Kapitein Theo Leoni zette voor vanop rechts, David Hubert (34) kopte binnen.

Grootste kansen voor RSCA

Na rust knokte Club NXT zich terug in de match, maar het was wel de thuisploeg die nog de beste kansen op de winning goal forceerde. De Wilde duwde een goeie voorzet van Agyei te wild over, Shinton had een goeie save nodig om Stassin van de 2-1 te houden en Angulo zag zijn vrije trap uit elkaar spatten op de lat.

De klassieker in 1B eindigde zo op een gelijkspel. De RSCA Futures zijn al vijf wedstrijden ongeslagen. Bij Club NXT viel Owen Otasowie in de eerste helft uit met een blessure.