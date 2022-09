Belgen boeken weekendje Londen en maken historisch moment mee door overlijden Queen Elizabeth: “Eén keer in een leven”

Een heerlijk weekendje Londen met de kleindochters, dachten Carla en Raoul. Big Ben, the Tower, Madame Tussauds... alle klassiekers gingen de revue passeren. Maar dan zit je plots te midden een historische gebeurtenis. “Het programma is wat overhoop gehaald, maar dit maak je maar een keer in een leven mee.”

Het was een verjaardagscadeau van de grootouders aan hun kleindochters Silke en Maxime. De tweelingzussen uit Vosselaar hadden Londen nog nooit bezocht. Dus regelden opa en oma vervoer, ze boekten een hotel en stippelden een parcours uit. “Onderweg naar hier zagen we het nieuws binnenkomen: de Queen is overleden!”, zegt Silke.

“Het heeft ons programma wat overhoop gehaald, maar het is historisch dit te mogen meemaken”, zegt oma Carla. “Dit maak je maar een keer in een leven mee, mijn echtgenoot en ik toch. Want het is wel de Queen die is komen te gaan hé. De gedachte alleen al geeft me rillingen.”

Royal event

De massa volk en de sfeer maakt indruk op het gezelschap. “Toen Diana overleed heb ik dat op televisie gevolgd”, zegt oma Carla nog. “Voor mijn werk moest ik jaarlijks naar hier komen, maar ik had dat graag in het écht gezien. Zo’n royal event. En dat we nu mogen meemaken? Historisch!” “Zelfs voor mij was de Queen zo’n onsterfelijk figuur”, zegt Maxime nog. “Ik dacht dat ze er altijd zou zijn. Je denkt daar niet over na. En plots is ze er niet meer. Dat in de Britse hoofdstad mogen meemaken? Niets minder dan uniek.”