BUNDESLIGA. Thomas Meunier verliest met Dortmund topper tegen Leipzig, Club-tegenstander Bayer Leverkusen nog steeds op de dool

Thuisploeg Leipzig trok het laken meteen na de aftrap naar zich toe. De Hongaarse verdediger Willi Orban kopte de 1-0 al na amper zes minuten spelen tegen de touwen. Vlak voor rust verdubbelde zijn landgenoot Dominik Szoboszlai de voorsprong met een geweldig afstandschot.

In het slot zorgde Amadou Haidara nog voor de laatste aanpassing van het scorebord. Thomas Meunier speelde de hele wedstrijd. Dortmund, waar Thorgan Hazard ontbrak met een blessure, slikt zijn tweede nederlaag van het seizoen en zakt met twaalf punten af naar plaats vier in de stand. Leipzig klimt dankzij de driepunter op naar plaats elf.

Hertha Berlijn - Bayer Leverkusen: 2-2

Dodi Lukebakio speelde met Hertha Berlijn in eigen huis gelijk tegen Bayer Leverkusen, dat eerder deze week ten onder ging tegen Club Brugge in de Champions League. De ploeg uit de hoofdstad haalde een 0-1 achterstand op, maar slikte tien minuten voor tijd alsnog de 2-2 gelijkmaker. Suat Serdar en Marco Richter zorgden voor de Berlijnse doelpunten. Karim Demirbay en Patrik Schick troffen raak aan de overzijde.

Dodi Lukebakio werd negen minuten voor tijd naar de kant gehaald. Met vijf punten kampeert Hertha op de dertiende plaats in het klassement. Leverkusen telt een punt minder en moet na een teleurstellende seizoensstart slechts twee clubs onder zich dulden.

© Andreas Gora/dpa

Eintracht Frankfurt - Wolfsburg: 0-1

Bij Wolfsburg hield doelman Koen Casteels zijn netten schoon op bezoek bij Eintracht Frankfurt. Sebastiaan Bornauw bleef op de bank. De 22-jarige Fransman Maxence Lacroix scoorde op het uur het enige doelpunt van de partij. Het is voor Wolfsburg de eerste zege in zes wedstrijden over alle competities heen. In de stand telt het vijf punten, goed voor een veertiende plek. Frankfurt is elfde met acht punten.