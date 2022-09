“Oekraïense leger heeft 2.000 kilometer territorium heroverd”, zegt president Zelenski

Oekraïne is volop in de tegenaanval gegaan en heeft, volgens president Zelenski, nu al zo’n 2.000 kilometer grondgebied heroverd.

“Sinds begin september hebben we 2.000 kilometer grondgebied bevrijd”, aldus Zelenski. “De afgelopen dagen heeft het Russische leger ons laten zien wat het het beste heeft: zijn rug. Het is een goede keuze van hen om te vluchten.”

Hergroeperen

Het Russische leger liet eerder zaterdag weten dat het zijn troepen in het oosten van Oekraïne aan het hergroeperen is en daarom worden militairen teruggetrokken uit de plaatsen Izjoem en Balaklia. De militairen trekken naar de nabijgelegen regio Donetsk. Rusland wil zo zich verder toeleggen op de regio’s Donetsk en Loehansk. In Donetsk wordt momenteel hevig gevochten.

Strategisch belangrijke stad

De Oekraïense strijdkrachten kondigden eerder zaterdag de herovering van de stad Koepjansk, in het oosten van het land, aan. Wegens de directe spoorverbinding met Rusland is Koepjansk een strategisch belangrijke stad.

Rusland gaf deze week toe kleine verliezen te hebben geleden maar voegde er meteen aan toe dat het haar troepen aan het heroriënteren is om sterker terug te slaan.

Bij de gevechten van de jongste dagen zouden veel slachtoffers gevallen zijn aan beide kanten.

