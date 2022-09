“Sorry, maar is dát jouw telefoon? Zo klein!”, klinkt het in het midden van onze eerste vraag. De toon is meteen gezet. Calvin Stengs (23) is duidelijk een echte Nederlander: luid, spontaan, hart op de tong. Het contrast met zijn verlegen ploegmaat en landgenoot Jurgen Ekkelenkamp (22) is groot. Toch vinden ze elkaar bij Antwerp, op en naast het veld.