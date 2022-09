Russische supermarkt Mere was goedkoper dan Aldi, maar sluit de deuren in Opwijk: “Jammer, maar op zoek naar nieuwe locaties”

Het eerste Belgische filiaal van Mere, een Russische supermarktketen met spotprijzen, moet de deuren sluiten. De winkel in Opwijk blijkt niet voldoende rendabel. Al laten de uitbaters zich niet van de wijs brengen: “Ons plan is om nog 10 winkels te openen”, klinkt het op Facebook.

Begin juni opende Mere de deuren van hun eerste Belgische winkel in het Vlaams-Brabantse Opwijk, weliswaar later dan gepland. De burgemeester van Opwijk, Inez De Coninck (N-VA), had de uitbaters eerder een halt toegeroepen. In april een Russische supermarkt openen, terwijl het dagelijkse Russische bommen regende op Oekraïense steden? Dat leek geen goed plan.

In juni was het dan toch zover: de winkel met producten die tot 20 procent goedkoper zijn dan in Aldi, ging van start. Niet alleen Russische specialiteiten maar ook toiletpapier, douchegel van Dove en blikjes Coca-Cola. En kleine huishoudspullen zoals potten en pannen, een weegschaal of handdoeken. Dat alles aan spotprijzen.

LEES OOK. “Mere is extreem spartaans”: hoe de nieuwe supermarkt in ons land erin slaagt om prijzen zo laag te leggen (+)

(lees verder onder de foto)

© Marc Gysens

Blijkt nu dat de winkel in Opwijk dan toch niet rendeert. “Onze winkel in Opwijk gaat helaas sluiten. Commercieel bleek deze onvoldoende rendabel”, klinkt het op Facebook. Onder het bericht staan tientallen reacties van klanten die dat spijtig vinden. Maar niet getreurd: het Belgische verhaal van Mere is nog niet klaar, zo blijkt. “Momenteel zijn we op zoek naar panden in de volgende steden: Brussel, Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven. Ons plan is om 10 winkels in deze steden te openen.”