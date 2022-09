Queen begint aan haar laatste reis door Schotland: dit staat vandaag op de agenda na overlijden koningin Elizabeth

De kist van koningin Elizabeth zal om 10 uur vertrekken uit Balmoral Castle, het Schotse buitenverblijf van de Queen en de plek waar ze haar laatste adem uitblies. Zo begint de Queen aan haar laatste reis: van Balmoral gaat het naar Edinburgh, binnen enkele dagen zal ze naar Londen overgebracht worden.

De eerste bestemming van de doodskist van Elizabeth is de Troonkamer in het Palace of Holyroodhouse in Edinburgh, de officiële residentie van de Britse monarch in de Schotse hoofdstad. Tegelijkertijd heeft de nieuwe Britse koning Charles III een ontmoeting met de secretaris-generaal van het Gemenebest in Buckingham Palace. Later zal hij de hoge commissarissen ontvangen van de landen waarvan hij het nieuwe staatshoofd is.

LEES OOK. Van eerste plichten tot opbaring en begrafenis: dit is het volledige draaiboek na het overlijden van de Queen

De Britse koning Charles III en zijn vrouw Camilla maken maandagochtend hun opwachting in het Britse parlement. Leden van zowel het Hogerhuis als het Lagerhuis zullen de koning toespreken, waarna Charles zal reageren. Na afloop reizen Charles en Camilla naar Edinburgh. Daar zullen ze deelnemen aan de processie waarin het lichaam van de overleden koningin Elizabeth wordt overgebracht naar St. Giles’ Cathedral. Daar zal ze 24 uur rusten. De processie zal langs de openbare weg van de Royal Mile plaatsvinden. Een aantal koninklijke familieleden zullen er ook aanwezig zijn voor een eerste kerkelijke dienst en wake.

Op dinsdag gaat de doodskist van de Queen terug naar Londen, maar daarvoor zal dus ook het publiek in Schotland nog de kans krijgen om een laatste groet te brengen.

LEES OOK. Verzoening op komst? William en Harry begroeten samen met Kate en Meghan het publiek