Premier Antigua en Barbuda wil na dood Queen referendum over republiek

De premier van Antigua en Barbuda, een eilandenstaat in de Caraïben, wil na de dood van Queen Elizabeth II van zijn land een republiek maken. De Britse monarch is nu het officiële staatshoofd, maar daar wil regeringsleider Gaston Browne komaf mee maken. Hij verklaarde bij de Britse zender ITV dat hij binnen de drie jaar een referendum over de kwestie wil organiseren.

Charles III was zaterdagavond in de hoofdstad St. John’s bevestigd als staatshoofd, maar kort nadien kondigde de premier van Antigua en Barbuda zijn voornemen aan. “Dit is geen gebrek aan respect ten opzichte van de monarchie”, klonk het. “Dit is de finale stap om de cirkel van onafhankelijkheid rond te maken en een echt soevereine natie te worden.”

Het land met de twee gelijknamige eilanden in het oosten van de Caraïben telt zowat 100.000 inwoners. Antigua en Barbuda, sinds 1981 onafhankelijk, is een van de veertien onafhankelijke landen van het ‘Commonwealth’ of Gemenebest waar de Britse monarch nog het officiële staatshoofd is.

Barbados, een andere eilandstaat in de Caraïben, zette vorig jaar de stap van ‘Commonwealth realm’ naar republiek. Sandra Mason werd er de eerste president van het land. Tot dan vertegenwoordigde ze als gouverneur-generaal de Britse kroon op het eiland.