Roman Yaremchuk bij Club Brugge boordevol vertrouwen richting oude bekende: “Porto? Voor mijn part is het fifty-fifty”

Inpakken en wegwezen: Club Brugge hield het op een zakenreisje in Seraing. Wel eentje die richting Porto voor een nieuwe vertrouwensboost zorgde. Voor de man van 16 miljoen bijvoorbeeld. Roman Yaremchuk toonde zich met twee assists, en heeft zijn intrede bij Club niet gemist. Helemaal klaar om te vlammen in Portugal, dus. “Extra tonen in Portugal? Ach neen, ik wil gewoon mijn job doen.”

Yaremchuk heeft zijn intrede bij Club Brugge niet gemist: een goal en twee assists in twee competitiewedstrijden, en dat in 101 minuten. Lekker binnenkomen, heet dat dan. “Maar we hebben de beste Yaremchuk nog niet gezien”, wist Hans Vanaken te vertellen. “Hier is hier nog maar pas en moet zich nog wat aanpassen aan ons systeem. Hij heeft alleszins de kwaliteiten om het goed te doen bij Club: dat heeft hij in het verleden al getoond.” De Oekraïense international werkte zich uit de naad op Seraing. Hij kon niet anders: het veld leende zich niet tot fijne baltoetsen. Maar uiteindelijk pronkte Yaremchuk wel met twee assists. “Dat is leuk, maar vooral de drie punten waren hier belangrijk”, klonk het bij hem. “Op verplaatsing zal het vaker gebeuren dat de tegenstander met elf man voor de eigen box staat te kamperen. Makkelijk is dat niet. Alle ploegen willen punten halen tegen Club Brugge. Na de rust hebben we kwaliteit getoond en was het over.”

Maandag stapt hij op het vliegtuig naar het land waar hij vorig jaar voetballer was. Club Brugge betaalde Benfica 16 miljoen euro voor de spits, die duidelijk klaar is om te vlammen in Portugal. “Of ik mij daar extra wil tonen? Ach, neen. Ik wil gewoon mijn job doen en scoren”, aldus Yaremchuk. “Ik heb er een leuke tijd gehad: spelen bij Benfica was een ervaring. Maar nu wil ik mijn job doen bij Club.” Straks komt ook de vriendin van Yaremchuk in België wonen, en is hij helemaal geïnstalleerd. “Mijn integratie is hier vlot verlopen: veel jongens kende ik al van vroeger”, klinkt het. “Mijn ploegmaats hebben mij heel goed geholpen. Mijn partner is nu nog in Portugal: daar moet het één en ander nog geregeld worden.”

Het is alvast afwachten of hij mag starten in het Drakenstadion. Hoefkens gaf aan dat Yaremchuk het hem alvast niet makkelijk maakt. Tegen Leverkusen hield de coach nog vast aan Jutgla-Sowah, de meest gebruikte combinatie voorin dit seizoen. “Ik ben heel tevreden over zijn prestatie en inzet”, aldus Hoefkens. “Hij heeft zijn kwaliteiten getoond, net als een aantal andere jongens die hun kans kregen. Het wordt steeds moeilijker om te iezen. Maar dat is voor mijn part heel positief.” Hij zal de knoop snel moeten doorhakken, want tussen Seraing en Porto zitten trouwens maar twee dagen. “En dat maakt het heel moeilijk om tactisch te trainen, maar het zij zo”, gaf Hoefkens nog mee.

Het vertrouwen bij Club maakt alvast veel goed: 15 op 15 in de competitie, en tussendoor een zege tegen Leverkusen in de Champions League. Porto wordt moeilijk, maar niet onmogelijk. “Het is fifty-fifty”, weet Yaremchuk. “Dat is het elke wedstrijd voor ons, want we willen altijd winnen.” Benieuwd hoe Club die nieuwe test overleeft. “Ik zie het inderdaad als een nieuwe uitdaging”, aldus Hoefkens. “Om te pressen en aan te vallen tegen een absolute topploeg. We gaan met ongelofelijk veel goesting naar Portugal, en zullen er alles aan doen om iets te halen.”