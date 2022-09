Na 231 dagen krijgt Eden Hazard eindelijk nog eens een basisplaats bij Real Madrid

Dat Hazard in de basis staat bij de Koninklijke is al heel wat dagen geleden, 231 om precies te zijn. In januari stond hij in de basis tegen Elche, maar daar bleef het bij voor de Belg. Coach Carlo Ancelotti loofde Hazard eerder deze week voor zijn prestatie in de Champions League (een invalbeurt tegen Celtic) en beloofde hem te belonen met een basisplaats dit weekend. De Italiaan houdt woord.

Hazard start tegen Mallorca als zogeheten ‘valse negen’, een positie waarop hij ook bij Chelsea een aantal keer speelde. Tegen Celtic scoorde hij meteen, iets wat hem vorig seizoen in geen enkele match van LaLiga of in de Champions League. Nu hoopt hij ook zijn teller te openen in de Spaanse competitie.