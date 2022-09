Links: Gert Verhulst in 1993, toen hij bij de toenmalige BRT werkte. Rechts: Verhulst in 2020 als Play4-gezicht. — © belga/play4

Met een verhit debat over wokeness was De tafel van vier, de nieuwe talkshow van Gert Verhulst, alom­tegenwoordig. Verhulst mag dan een mediamagnaat zijn met een jacht en een villa in Saint-Tropez, hij gaat er prat op dat hij weet wat er leeft bij “de gewone Vlaming”. Een portret.