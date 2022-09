Paul Magnette (PS): “Gebruik miljard euro aan overwinsten om terug te geven aan de mensen”

Volgens PS-voorzitter Paul Magnette kan de federale regering voor 1 miljard euro aan overwinsten in de energiesector afromen en dat bedrag “teruggeven aan de mensen” in de vorm van een basispakket energie of een verruimd sociaal tarief of “middentarief”. Dat heeft Magnette zondag gezegd bij het VTM Nieuws.

“De regering moet onmiddellijk ingrijpen. De situatie is heel erg”, zo zei de voorzitter van de Franstalige socialisten. Met de oplopende energieprijzen hebben steeds meer gezinnen problemen om hun energiefactuur te betalen. Naast een mogelijke prijsblokkering op Europees niveau moet ook de federale regering dringend extra maatregelen nemen, meent Magnette. Daarbij moeten de partijen in de Vivaldi-regering volgens hem ook de ideologische conflicten overstijgen. “Ideologische conflicten zijn belangrijk, maar er is een urgentie. Nu moeten we de ideologie aan de kant laten en de arbeiders en middenklasse helpen”, aldus Magnette.

Volgens de PS-voorzitter kan er 1 miljard euro gehaald worden uit de geplande afroming van overwinsten in de energiesector. Dat miljard zou dan kunnen gebruikt worden om “terug te geven aan de mensen”. Concreet denkt Magnette aan de uitbreiding van het sociaal tarief. Hij spreekt zelf van een soort ‘middentarief’. “Dat sociaal tarief beschermt een vijfde van de bevolking”, legt Magnette uit. Maar veel gezinnen die het nu ook moeilijk krijgen, vallen net uit de boot voor dat tarief.

Een andere piste die op tafel ligt, is een basispakket gas voor wie geen sociaal tarief krijgt. “Of het nu gaat om een basispakket of een middentarief. We moeten de overwinsten terug aan de mensen geven en er moet nu iets gebeuren om de factuur te doen dalen”, aldus Magnette.