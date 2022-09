Zo denken Britten over hereniging William en Harry: “Wil verzoening geloven, maar hopelijk niet alleen voor de camera’s” — © Arthur De Meyer

Het was een beeld dat zaterdag bij vele Britten over de tongen ging. Aan Buckingham Palace besloten zowel prins William en Kate als prins Harry en Meghan samen te rouwen om het overlijden van Queen Elizabeth II. Ze keken onder meer naar de vele bloemen en brieven die werden neergelegd en maakten tijd om het talrijk aanwezige publiek te begroeten. Een teken van verzoening tussen de broers? “Ik wil dat graag geloven”, klinkt het hoopvol bij enkele Britten die onze man ter plaatse sprak. “Al hoop ik dat dit niet enkel het geval is voor de camera’s.”