Teleurgestelde gezichten bij Anderlecht na nieuwe nederlaag: “Crisis? Dat is niet mijn hoofdprobleem”

Tien punten uit acht wedstrijden. Dat is de balans voor Anderlecht na de nederlaag op het veld van Westerlo.“We zijn allemaal verantwoordelijk voor deze nederlaag”, was Lior Refaelov duidelijk na het zoveelste puntenverlies. “We hebben te weinig kwaliteit en intensiteit getoond op de mat. Aan de voorbereiding ligt het niet, iedereen wist wat we moesten doen. Toch verloren we te veel duels. De intensiteit moet hoger liggen, willen we de drie punten pakken.

“Het is een moeilijke nederlaag, na geen goede start van het seizoen. Na de zege in de Conference League, was de sfeer echt goed in de kleedkamer. Ik geloofde er echt in dat die zege ons niveau ook de hoogte in zou jagen. Jammer genoeg verliezen we hier door domme individuele fouten. We kunnen zoveel tactisch trainen als we willen, als de intensiteit niet hoog genoeg ligt, zal het niet lukken. We moeten op het veld voor elkaar willen sterven. Dat mis ik momenteel. We moeten meer als een team spelen. We gaan geen individuele speler de schuld geven, we zijn als team de fout in gegaan.

Ook voor Refaelov is het zoeken naar een verklaring: “Het niveau op training is echt fantastisch. Maar tijdens de wedstrijd, merk ik daar niets van. Daarom ben ik ook zo teleurgesteld. Tien punten is te weinig voor Anderlecht. Het is onze verantwoordelijkheid, niet die van de coach. We moeten meer kwaliteit tonen. Dit duel was cruciaal om aan een reeksje te beginnen, en dat hebben we nagelaten.

De voorzitter kwam na de wedstrijd nog even de kleedkamer binnen om de spelers toe te spreken. “De voorzitter is een rustige man, hij zou nooit een conclusie trekken meteen na de wedstrijd. Hij staat achter ons.”

Felice Mazzu: “Crisis? Dat is niet mijn hoofdprobleem”

Ook coach Felice Mazzu was niet tevreden met het geleverde spel van paars-wit. “Aan goede wil is er nochtans geen gebrek”, klinkt het bij Mazzu. “We maakten te veel fouten vandaag en leden te veel balverlies. Dat is normaal onze sterkte. We hebben te weinig getoond vandaag. De intensiteit lag ook veel te laag. We werden wat verrast door de counters van Westerlo.”

Na de gelijkmaker kwamen we beter in de wedstrijd, maar dan moeten we kalm blijven. We misten de ervaring om dan die tweede goal te maken en de ruimtes te benutten.”

“Een crisis? Dat is niet mijn hoofdprobleem, matchen winnen met Anderlecht is dat wel. We moeten nu rustig blijven en verder blijven werken.”