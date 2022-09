De discussie over de individuele boxen is slechts een van de vele problemen die zich op het proces zullen stellen . — © MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Maandag is het D-day voor het assisenproces van de aanslagen in Brussel in 2016. De preliminaire zitting moet de kalender opstellen voor de debatten, die op 13 oktober echt zullen beginnen. Tenminste, indien alles naar wens verloopt. Want de eerste dag zal alvast de toon aangeven voor wat er allemaal kan misgaan tijdens “het megaproces van de eeuw”.