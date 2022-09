Vijf doden geborgen na aardbeving in Papoea-Nieuw-Guinea

Een aardbeving met een kracht van 7,6 op de schaal van Richter heeft zondag om 9.46 uur lokale tijd (1.46 uur Belgische tijd) Papoea-Nieuw-Guinea getroffen. Dat meldde het Amerikaanse seismologische instituut USGS op zijn website. Er is sprake van vijf dodelijke slachtoffers en verschillende zwaargewonden.

De USGS registreerde de aardbeving op 66 kilometer ten oosten van de stad Kainantu en op 90 kilometer diepte. Intussen is er sprake van al vijf doden. Twee mensen overleden nadat ze werden meegesleurd door een modderstroom in afgelegen bergdorpen. In de stad Wau stierven drie mijnwerkers in een mijnsite.

Een parlementslid maakte gewag van veel schade en vermoedt dat de dodentol nog zal oplopen in de dorpen van het Finisterre bergmassief en in bepaalde kustgebieden. Mensen werden bedolven en huizen vernietigd, klinkt het. In deze streken zijn er weinig communicatiemiddelen en nauwelijks verharde wegen. Inwoners van Madang hadden eerder al verteld dat ze “zeer sterke bevingen” gevoeld hadden en dat gebouwen beschadigd waren.

Om 10.42 uur lokale tijd (2.42 uur Belgische tijd) en 11.27 uur lokale tijd (3.27 uur Belgische tijd) volgden in het oosten van het eiland Nieuw-Guinea nog twee aardbevingen met een magnitude van respectievelijk 5,0 en 4,5.

Het land Papoea-Nieuw-Guinea beslaat het oostelijke deel van het eiland Nieuw-Guinea in de Stille Oceaan. Zaterdag werd de Indonesische provincie Papoea, gelegen in het westelijke deel van het eiland, nog getroffen door verschillende aardbevingen, die niet tot slachtoffers of materiële schade leidden.

Nieuw-Guinea ligt in de zogenaamde Pacific Ring of Fire, een hoefijzervormige zone waar ongeveer 90 procent van alle aardbevingen voorkomt. De eilandengroep Indonesië blijft getekend door de aardbeving van 26 december 2004 met een kracht van 9,1 voor de kust van Sumatra, die een enorme tsunami veroorzaakte en aan 220.000 mensen in de hele regio het leven kostte.