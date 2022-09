Man (61) opgepakt die aanslag op Nederlandse premier Rutte plande

In Nederland heeft een politieteam vrijdagavond in Amsterdam een man gearresteerd op verdenking van het plannen van een aanslag op premier Mark Rutte. Dat meldt de krant De Telegraaf. De Amsterdamse politie bevestigt de aanhouding, maar wil verder geen details kwijt. “We verwachten maandag meer te kunnen zeggen”, aldus een woordvoerster.

Volgens De Telegraaf gaat het om de 61-jarige Gerrit M., die werd gearresteerd in zijn woning aan de Westlandgracht in Amsterdam. De recherche kwam de verdachte op het spoor dankzij een bandopname van een gesprek tussen een onbekende en M., waarin laatstgenoemde expliciet uitspreekt hoe en waarom hij Mark Rutte wil laten vermoorden.

Zo zegt M. op de tape onder meer over Rutte: “Ik wil deze man vermoorden. Iemand moet een vuurwapen in zijn mond stoppen en dan schieten. Ze moeten hem vermoorden, hij moet gaan. Hij staat bovenaan de lijst om te worden vermoord.”

De recherche onderzoekt onder meer de authenticiteit van de opname en de achtergronden van Gerrit M., die in het verleden vaker met de politie in aanraking kwam en onder meer eigenaar was van een casino. De politie gaat ook na of de uitlatingen van M. tijdens het afgeluisterde gesprek als voorbereidingshandelingen voor een aanslag gelden.

Het is niet voor het eerst dat de politie in actie komt na dreigementen aan het adres van premier Rutte. In september vorig jaar onthulde De Telegraaf dat de beveiliging van de minister-president fors was opgeschroefd, na aanwijzingen dat ‘spotters’ van de mocromaffia in zijn omgeving waren gesignaleerd. De premier, die zich het liefst per fiets door Den Haag begeeft, wordt sindsdien beveiligd door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging van de nationale politie.