Binnen of buiten het strafschopgebied? PSV krijgt geen vrije trap na discutabele fase, Bakkali maakt debuut bij RKC

In Nederland heeft PSV Eindhoven gedaan wat het moest doen. Tegen middenmotor RKC hadden de Eindhovenaars, met Antwerpenaar Ismael Saibari in de basis en genoeg aan een strafschopdoelpunt van Cody Gakpo om de drie punten thuis te houden. Bij RKC mocht Zakkaria Bakkali (ex-Anderlecht) zijn debuut maken bij de bezoekers. Bakkali mocht het laatste halfuur volmaken bij RKC.

PSV had dus een strafschop nodig om de drie punten thuis te houden. Die kwam er wel pas diep in de blessuretijd. Xavi Simons wou een voorzet binnenkoppen, maar werd in zijn beweging naar de bal geraakt door een voet van een verdediger. Strafschop dus. Cody Gakpo zette zich achter de bal en liet doelman Vaessen kansloos: 1-0.

De doelman van RKC was op het uur betrokken bij een opmerkelijke fase. Vaessen miskeek zich even op een lange bal en pakte de bal al dan niet buiten het strafschopgebied. De scheidsrechter oordeelde dat de bal nog binnen de zestienmeter was, maar oordeelt u vooral zelf.