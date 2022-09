Antwerp wint ook tegen Cercle Brugge en pakt historische 24 op 24

Zege nummer acht (!) op een rij is binnen voor Antwerp. Daarmee schrijft de Great Old geschiedenis, want 24 op 24 is de beste seizoenstart ooit in de clubgeschiedenis van stamnummer 1. De competitieleider had daarvoor niet eens een grootse prestatie nodig tegen Cercle Brugge en won met 0-2.

Met een 3-0-zege tegen Westerlo evenaarde the Great Old vorige week al het clubrecord uit 1930 met zeven zeges op een rij bij de start van de competitie. Zondagmiddag mocht het daar nog een overwinning bij tellen en dus ligt het record nu echt aan diggelen: de 24 op 24 is een feit.

De Great Old mag daar vooral z’n Nederlanders voor bedanken. Het waren immers Vincent Janssen en Jurgen Ekkelenkamp die voor de vroege voorsprong zorgden tegen Cercle Brugge. Na een niet onaardig begin van groen-zwart toonde Antwerp na een vijftal minuten een flits van de kwaliteit die het heeft rondlopen. Doelman Butez zette met een verre ingooi de perfecte counter op. Ekkelenkamp kon vanop rechts voorzetten en vond Janssen, die de eerste kans van Antwerp tegen de touwen tikte. De vijfde competitietreffer in vier duels voor Janssen, de vijfde assist in vier wedstrijden voor Ekkelenkamp. Straffe statistieken van de Nederlanders, al was er ook een domper want Ekkelenkamp moest op het halfuur met een blessure naar de kant. Bij Cercle was Torres op dat moment ook al met een blessure naar de kant.

Antwerp dodelijk efficiënt

Na de vroege 0-1 kwam de hoge druk van Cercle Brugge er hoe langer hoe minder uit, maar de West-Vlaamse ploeg bleef wel knokken. De rode lantaarn van de Jupiler Pro League kan dan ook elk punt gebruiken, maar het mocht in eigen huis niet zijn. Er zat te veel afval in het spel van Cercle, waardoor kansen creëren nagenoeg onmogelijk was. Niet dat Antwerp zo weergaloos voetbalde, ook de competitieleider werkte een slordige partij af.

© BELGA

In de tweede helft liep het wel iets beter voor Cercle en kreeg het wel kansjes. Na een warrige fase legde Denkey af voor Gboho maar zijn schot wordt afgeblokt door Alderweireld. Enkele tellen later knikte Ueda naast op een hoekschop. De gelijkmaker leek stilaan in de lucht te hangen, maar net dan toonde Antwerp zich aan de overkant opnieuw dodelijk efficiënt. Op een corner van Nainggolan, die nog eens in de basis mocht beginnen, kopte Alderweireld de 0-2 binnen. Drie pogingen op doel voor Antwerp, twee binnen. Het spel was dan wel zeer matig, de efficiëntie niet. Iets waar Cercle nog wat van kan leren.

De 0-2 betekende boeken toe voor Cercle dat troosteloos laatste blijft, terwijl Antwerp een clubrecord rijker is. Al is het competitierecord wel nog een eind verwijderd voor Antwerp. Dat staat nog steeds op naam van Club Brugge, dat in 2000 maar liefst veertien zeges op een rij boekte.

Cercle Brugge: Majecki; Decostere, Popovic, Marcelin (46’ Ravych), Torres (27’ Miangue); Lopes, Van der Bruggen (46’ Abu), Hotic, Deman (57’ Gboho); Ueda (86’ Wilke), Denkey

Antwerp FC: Butez; De Laet (46’ Bataille), Alderweireld, Pacho, Vines; Ekkelenkamp (29’ Gerkens), Yusuf, Nainggolan (85’ Scott);

Valencia (64’ Nsimba), Janssen (85’ Fischer), Miyoshi,

Doelpunten: 6’ Janssen (Ekkelenkamp) 0-1, 69’ Alderweireld (Nainggolan) 0-2

Gele kaarten: 41’ Nainggolan (fout), 45’ Vines (fout), 45’ Van der Bruggen (fout), 85’ Gerkens (fout)

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Lothar D’Hondt