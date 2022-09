Spaanse auteur Javier Marías overleden

De Spaanse auteur Javier Marías is zondag op 70-jarige leeftijd overleden in Madrid. Dat meldt zijn uitgever Alfaguara. Marías overleed aan de gevolgen van een door COVID-19 veroorzaakte longontsteking waarmee hij al maanden in het ziekenhuis lag. Met Marías, van wie het oeuvre vertaald is in meer dan 40 talen, verliest de literatuurwereld een van de belangrijkste Spaanstalige schrijvers van de voorbije decennia.

Javier Marías Franco werd op 20 september 1951 in Madrid geboren. Hij was de vierde van de vijf kinderen uit het huwelijk tussen de filosoof Julián Marías en de schrijver Dolores Franco Manera. Zijn vader koesterde onder Franco republikeinse sympathieën en belandde zelfs een tijd in de gevangenis. Het gezin-Marías week in de jaren ‘50 uit naar de Verenigde Staten en keerde pas in 1959 terug.

Javier Marías laat een rijk literair oeuvre na met zowel vertalingen, columns als romans. Marías vertaalde bijvoorbeeld werk van Engelstalige auteurs als Thomas Hardy, William Faulkner en ook Vladimir Nabokov in het Spaans.

Zijn internationale doorbraak met eigen werk kwam er in 1992 met de roman “Een hart zo blank” (“Corazón tan blanco”). Nog bredere bekendheid kwam er later met zijn trilogie “Jouw gezicht morgen” (“Tu rostro mañana”), die tussen 2002 en 2007 werd uitgebracht, en met de roman “De verliefden (“Los enamoramientos”) uit 2011.

Marías publiceerde 16 romans. Volgens de website van Alfaguara werd zijn werk vertaald in 46 talen en werden er bijna 9 miljoen exemplaren verkocht verspreid over 56 landen.

Het werk van Marías viel ook veelvuldig in de prijzen, zowel in Spanje zelf als in het buitenland. In 1999 richtte Marías zijn eigen uitgeverij op met de naam “Reino de Redonda” (Koninkrijk van Redonda).