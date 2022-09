Symbolisch vluchtelingenkamp in Brussel eist aandacht voor opvangcrisis

Aan de Schuitenkaai in Brussel hebben zondag enkele honderden mensen actie gevoerd om de gebrekkige opvang van asielzoekers aan te klagen. In het park hebben ze met kartonnen tenten een symbolisch vluchtelingenkamp gebouwd, een verwijzing naar het vluchtelingenkamp dat in 2015 ontstond in het Maximiliaanpark. “Als de federale regering niet snel in actie schiet en haar plichten nakomt om alle asielzoekers op te vangen, gaan we opnieuw dergelijke kampen krijgen”, klinkt het bij de actievoerders. “Dat is onaanvaardbaar.”

“Sinds een jaar zien we aan de poorten van het Klein Kasteeltje dagelijks dat mensen die volgens alle internationale regels, opvang zouden moeten krijgen, die opvang toch niet krijgen”, zegt Adriana Costa Santos, voorzitster van het Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen. “Die mensen worden gedwongen in ongezonde en ronduit onmenselijke omstandigheden op straat te leven, omdat de federale regering haar werk niet doet. Dit is geen vluchtelingencrisis, dit is een opvangcrisis.”

Asielzoekers die niet de opvang krijgen waar ze recht op hebben, kunnen naar de arbeidsrechtbank stappen op die opvang af te dwingen. “Op een jaar tijd is Fedasil al bijna 1.000 keer veroordeeld omdat ze niet de nodige opvang voorzag”, gaat Costa Santos verder. “De Belgische staat is door de Brusselse rechtbank van eerste aanleg ook al veroordeeld omdat ze het opvangrecht niet respecteerde. Ondanks die verschillende veroordelingen en ondanks de duidelijke humanitaire noodsituatie, weigert de regering haar plichten na te komen.”

Volgens de actievoerders zijn de problemen in de opvang van asielzoekers niet nieuw. “Jaar na jaar zien we dezelfde problemen opduiken, we gaan van crisis naar crisis”, zegt Alexis Deswaef, mede-voorzitter van het Burgerplatform. “Zelfs voor de voorzitter van de Brusselse arbeidsrechtbank is het duidelijk: dit is een bewuste politiek om ons land minder aantrekkelijk te maken voor vluchtelingen, zodat ze niet naar België zouden komen, maar naar de ons omringende landen. Dat is onaanvaardbaar.”

“Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, werd er vanuit de regering plots opgeroepen tot solidariteit om die vluchtelingen op te vangen, wij vragen alleen dat diezelfde solidariteit voor alle vluchtelingen zou gelden”, besluit Adriana Costa Santos.