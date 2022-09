Tweede verdachte van bijzonder gewelddadige diefstal in Sint-Niklaas nog niet gevat

Het 19-jarige slachtoffer van een diefstal met geweld in het Oost-Vlaamse Sint-Niklaas, die in de nacht van vrijdag op zaterdag een slag kreeg en neerviel, is nog altijd in levensgevaar. De tweede verdachte van de feiten is nog niet gevat, meldt het parket Oost-Vlaanderen zondag.

De feiten gebeurden in de nacht van vrijdag op zaterdag in de buurt van de Sint-Nicolaaskerk. De politie werd opgeroepen voor een diefstal met geweld waarbij een man neergeslagen werd door twee andere personen. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht en hij verkeert nog altijd in levensgevaar.

Uit de verklaringen van een getuige en uit camerabeelden blijkt dat het slachtoffer, een 19-jarige jongen uit Sint-Niklaas, neerviel na een vuistslag. Hij viel voorover en botste mogelijk met zijn hoofd tegen een fietsenstalling. De verdachten namen daarna bij hem iets weg, maar de buit is nog onduidelijk. De politie kon later één verdachte oppakken. Het gaat om een 18-jarige jongeman uit Sint-Niklaas. Hij wordt zondagavond voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter in Dendermonde, maar er is nog geen beslissing over zijn aanhouding.