Elf Iraanse pelgrims overleden bij ongeval in Irak

Bij een verkeersongeval in het centrum van Irak zijn zondag minstens elf Iraanse pelgrims om het leven gekomen. Op weg naar de voor sjiieten heilige stad Kerbala botste hun reisbus met een tankwagen. Dat meldt de lokale politie.

Het ongeval gebeurde ten zuiden van de Iraakse hoofdstad Bagdad. Een reisbus, met een Iraakse bestuurder en Iraanse pelgrims aan boord, botste tegen een geparkeerde vrachtwagen. Na de botsing brak er brand uit. De bestuurder en elf Iraanse pelgrims kwamen om het leven. Nog eens vier pelgrims zijn zwaargewond. De bestuurder van de vrachtwagen is opgepakt.

Hoe het ongeval werd veroorzaakt, is nog onduidelijk. Na tientallen jaren van oorlogen en conflicten zijn de wegen in Irak in erbarmelijke staat. Ambtenaren wijzen ook op het gebrek aan respect voor de snelheidslimieten, het gebruik van de mobiele telefoon achter het stuur en het gebruik van alcohol en drugs bij bestuurders.

Volgens officiële gegevens zijn zo’n 2 miljoen Iraanse pelgrims in Irak om Kerbala te bezoeken voor een belangrijk religieus feest.