Ratko Mladic “in slechte gezondheid” vanuit gevangenis naar ziekenhuis in Den Haag gebracht

De voormalig Bosnisch-Servische militaire leider Ratko Mladic, die in Den Haag een levenslange gevangenisstraf uitzit voor oorlogsmisdaden, is in “slechte gezondheid” opgenomen in het ziekenhuis. Dat meldt zijn zoon Darko Mladic.

In een kort telefonisch interview in Belgrado bevestigde Darko Mladic zijn verklaring aan lokale media dat de ex-generaal sinds een week in het ziekenhuis ligt, eerst in een burgerhospitaal in Den Haag en sinds donderdag in de strafinrichting van het internationaal straftribunaal.

Ratko Mladic, inmiddels 79 of 80 jaar oud (over zijn exacte leeftijd bestaat discussie), kampt volgens zijn zoon met longontsteking, vochtophoping in de longen en hartfalen. Sinds mei is zijn gezondheid “dramatisch verslechterd”.

De diensten van het strafhof in Den Haag kunnen geen commentaar geven omdat de gezondheidstoestand van gedetineerden “vertrouwelijke informatie” is. Volgens zijn zoon staat in Servië een team artsen klaar om hem te gaan onderzoeken. Die vraag zal gesteld worden.

Het internationaal straftribunaal bevestigde in juni 2021 de levenslange gevangenisstraf van Ratko Mladic wegens genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische oorlog (1992-1995). Hij werd met name schuldig bevonden aan genocide voor zijn rol in het bloedbad in Srebrenica, waar in juli 1995 zo’n 8.000 moslimmannen en -tieners werden gedood door Bosnisch-Servische troepen.