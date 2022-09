Niet langer een “hergroepering”: Russen geven terugtrekking uit Charkov toe (en zetten deur op kier voor onderhandelingen)

Russische troepen hebben, na succesvolle Oekraïense tegenaanvallen, het grootste deel van de regio rond Charkov in het noordoosten van Oekraïne verlaten. Dat bleek op de kaart die het Russische ministerie van Defensie zondag openbaar maakte.

Uit die kaart bleek dat de Russische troepen zich hebben teruggetrokken tot achter de rivieren Oskil en Severski Donets. De terugtrekking werd niet becommentarieerd. Eerder klonk het nog dat het om een “hergroepering” ging ter versterking van de troepen in Donetsk. Begin deze week controleerde het Russische leger nog zowat een derde van de regio Charkov.

LEES OOK. Oekraïne walst zonder remmen door Russische linies heen (+)

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zette op de staatstelevisie de deur op een kier om de onderhandelingen met Oekraïne te hervatten. “Rusland wijst onderhandelingen met Oekraïne niet af, maar hoe langer het proces wordt uitgesteld, hoe moeilijker het wordt om tot een akkoord te komen”, verklaarde Lavrov. De onderhandelingen werden maanden geleden stopgezet. Rusland eist onder meer dat Oekraïne geen NAVO-lid wordt en dat het de regio’s Donetsk en Loehansk afstaat.

LEES OOK. Tegenoffensief van Oekraïne is tactische doorbraak, “maar geen keerpunt in de oorlog” (+)

Oekraïne: “Russen nemen ook de benen in delen van Cherson”

Volgens de Oekraïense generale staf trekken de Russen zich ook terug in de zuidelijke regio Cherson, Russische troepen zouden hun posities op bepaalde plaatsen al hebben verlaten. In de stad Nova Kachovka hebben Russische soldaten naar verluidt de patiënten in een ziekenhuis geëvacueerd, zodat ze zich er konden verschuilen. De informatie kon niet onafhankelijk worden geverifieerd, Rusland heeft nog niet op de berichten gereageerd.

© via REUTERS