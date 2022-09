Prins Andrew zal corgi’s van Queen in huis nemen

Prins Andrew, de zoon van de Britse koningin Elizabeth II, zal zich ontfermen over de corgi’s Muick en Sandy. Dat heeft een woordvoerder van de prins zondag meegedeeld. Beide honden werden eerder door Andrew aan de koningin geschonken.

Elizabeth was dol op corgi’s. Haar allereerste exemplaar kreeg ze op haar 18de verjaardag.

Wat er met de andere twee honden van de koningin zal gebeuren, is nog niet helemaal duidelijk. Volgens de Britse krant The Mirror zou Candy – een kruising tussen een corgi en een teckel – mee naar Andrew verhuizen, omdat de dieren elkaar gewend zijn. Cockerspaniël Lissy zou dan weer door een bediende in huis worden genomen.